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بوتيرة ثابتة.. إصابات كورونا اليومية في تواصل تراجعها

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بوتيرة ثابتة.. إصابات كورونا اليومية في روسيا تواصل تراجعها بوتيرة ثابتة.. إصابات كورونا اليومية في تواصل تراجعها
سجلت أقل من 13 ألف إصابة آخر 24 ساعة و480 حالة وفاة

بوتيرة ثابتة.. إصابات كورونا اليومية في روسيا تواصل تراجعها

سجلت الأرقام الرسمية لأعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تحسنًا في الوضع الوبائي، متراجعة في وتيرتها بعد وصول الحالات اليومية إلى الرقم 12953 إصابة فقط خلال اليوم الماضي.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم السبت، توفي خلال الساعات الـ24 الماضية 480 شخصًا، فيما تماثل للشفاء 17484 شخصًا.

وبحسب روسيا اليوم: بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا 4 ملايين و151980 شخصًا، وتعافى 3 ملايين و697433 شخصًا، فيما توفي 82876 شخصًا.

وأجرت روسيا منذ بدء تفشي الوباء نحو 109 ملايين اختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعًا تدريجيًّا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت منذ ديسمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا سجلت 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، آخرها لقاح "كوفيفاك"، اليوم السبت، وكان لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح في العالم ضد تم تسجيله في 11 أغسطس العام الماضي.

وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل "Epivakkorona" (إيبيفاكورونا)- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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