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"الجهني": أجواء شتوية باردة على الرياض والقصيم والشرقية

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"الجهني": أجواء شتوية باردة على الرياض والقصيم والشرقية "الجهني": أجواء شتوية باردة على الرياض والقصيم والشرقية
أشار إلى توقع استمرار الأمطار هذا اليوم مع تجدّدها نهاية الأسبوع

توقّع الباحث في الظواهر المناخية، د. زياد الجهني؛ أن تكون السماء غائمة مع أجواءٍ شتوية باردة على المنطقة الوسطى، الرياض، والقصيم، وكذلك المنطقة الشرقية.

وأشار إلى توقع استمرار فرص الأمطار هذا اليوم مع تجدّدها نهاية الأسبوع، بشكل أكبر.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "نجران، جازان، عسير ،الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية.

وقال المركز: لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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