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مسؤول: اللقاح هو السلعة الأكثر طلباً الآن

قال مسؤولو الصحة في وسط ولاية فلوريدا، إن امرأتيْن ارتدتا ملابس لكي تبديا كأنهما عجوزان في مرحلة الشيخوخة من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وحسب موقع "الحرة"، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن التنكر في زي الشيخوخة، الذي تمّ توثيقه بالفيديو، هو أحدث مثال لأشخاص يحاولون الحصول على التطعيم ضد الفيروس.. وهي ليست الواقعة الأولى من نوعها التي تشهدها الولاية.

وقال مدير إدارة الصحة في مقاطعة أورانج راؤول بينو، في إفادة صحفية، الخميس: "هذه هي السلعة الأكثر طلباً الموجودة حالياً، لذا علينا توخي الحذر الشديد".

وأضاف بينو، الذي تضم مقاطعته مدينة أورلاندو، أن المرأتين، 44 و34 عاماً، كانتا "ترتديان زي الجدات"، وقلنسوة وقفازات ونظارات لإخفاء أنفسهما ولكي تبديا في عمر أكبر من 65 عاماً، وهو الحد الأدنى للعمر الذي يجب إعطاؤه الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا في فلوريدا.

وبمجرد معرفة كذبتهما، وبّخ نواب مكتب عمدة مقاطعة أورانج السيدتيْن، قائلين إن خدعتهما كانت "أنانية"، ويجب عليهما انتظار دوريهما، وفقا لما أظهرته لقطات مصوّرة نشرها مكتب العمدة، الجمعة.

وقال أحد النواب لهما: "لقد سرقتما لقاحاً من شخص يحتاج إليه أكثر منكما".

واللافت أن هذه الحيلة ربما نجحت في الجرعة الأولى، فقد كان لدى كل منهما بطاقة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تشير إلى أنهما تلقيا جرعاتهما الأولى.. وأشار بينو؛ إلى أنه لا يعرف كيف تلقيا الجرعة الأولى.

وقال مكتب العمدة إنه بمجرد أن لاحظ الموظفون تناقض مظهرهما مع تاريخي ميلادهما المدرجين في رخصتَي القيادة الخاصتين بهما، تمّ إبلاغ النواب.

ولم تكشف صحيفة "واشنطن بوست" عن هويتَي السيدتيْن، وقالت "لم يتم توجيه تهم إليهما".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كينت دوناهو؛ إن إجراءات أمنية اتخذها موقع التطعيم عقب الحادث.

بينما لفت بينو؛ إلى أن هناك حالات قليلة لأشخاص حاولوا خداع العاملين الصحيين للتطعيم، بما في ذلك رجل يحمل اسم والده المُسن نفسه.