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طلب إحاطة لرئيس الوزراء لنقل ورش السيارات أسفل العمارات خارج الكتل السكنية

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طلب إحاطة لرئيس الوزراء لنقل ورش السيارات أسفل العمارات خارج الكتل السكنية طلب إحاطة لرئيس الوزراء لنقل ورش السيارات أسفل العمارات خارج الكتل السكنية

مصراوي Masrawy

12:33 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن انتشار ورش السيارات والكاوتش أسفل العمارات؛ بما يسبب خطورة شديدة على المباني من ناحية، وعلى صحة الأهالي من ناحية أخرى.

وقال النائب، خلال بيان له اليوم السبت، إن أغلب المناطق والأحياء على مستوى الجمهورية تعاني انتشار ورش السيارات والكاوتش وغيرها أسفل العمارات السكنية؛ وهو ما يتسبب في إشكاليات كبيرة للمواطنين، خصوصًا في المناطق التي تواجه زيادة سكانية، وفي الشوارع الجانبية، بما يؤثر على حركة الأهالي.

وأشار حسين إلى أن هذه الورش تعمل بعيدًا عن الرقابة ولا تلتزم بأي إجراءات تُذكر؛ وهو ما يتسبب في مضايقات للساكنين، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الورش في شوارع جانبية وبعيد عن أعين الرقابة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه الورش تتسبب في إنتاج عوادم ضارة وتؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين؛ لا سيما في الشوارع التي لا توجد بها تهوية جيدة.

وتابع حسين: هذه الورش لا تلتزم على الإطلاق بمواعيد الإغلاق والفتح المقررة رسميًّا؛ بل تواصل العمل إلى الساعات الأولى من اليوم التالي دون مراعاة لشكاوى الأهالي من الإزعاج الذي تسببه.

وطالب النائب وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع كل المحافظين والأحياء بضرورة منع انتشار هذه الورش بين الأحياء السكنية وأسفل العمارات، والتحرك سريعًا لنقلها إلى أماكن تناسب طبيعة عملها.

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