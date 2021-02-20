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النيابة في محاكمة "سفاح الجيزة" بقضية قتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وقتلها

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النيابة في محاكمة "سفاح الجيزة" بقضية قتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وقتلها النيابة في محاكمة "سفاح الجيزة" بقضية قتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وقتلها

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12:14 م السبت 20 فبراير 2021

كتب - صابر المحلاوي:

استمعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، لأمر إحالة المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الاصرار والترصد.

وقال ممثل النيابة العامة في أولى جلسات المحاكمة، إن قذافي فراج قتل المجني عليها نادين السيد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد استدراجها إلى مكان الجريمة لحل خلافهم ووعدها بالزواج، وخنقها، إلى أن تأكد من مفارقتها الحياة، وحفر قبرها بحجرة بذات المسكن.

تعقد المحاكمة أمام الدائرة 24 جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين مسلم.

كشفت تحقيقات شريف كامل وكيل نيابة جنوب الجيزة بإشراف المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الاول لنيابة جنوب الجيزة، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد ان عقد العزم على ازهاق روحها فاعد مخططا اجراميا بان قام باستدراجها الي شقته التي اعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها .

كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد احال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثاميهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

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