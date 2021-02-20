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"مياه الشرب" تعلن الموعد الجديد لقطع الخدمة عن 16 منطقة بالقاهرة

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"مياه الشرب" تعلن الموعد الجديد لقطع الخدمة عن 16 منطقة بالقاهرة "مياه الشرب" تعلن الموعد الجديد لقطع الخدمة عن 16 منطقة بالقاهرة

مصراوي Masrawy

11:59 ص السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن تأجيل قطع المياه عن بعض مناطق الزيتون ومصر الجديدة إلى الساعة 2 ظهرا بدلا من 10 صباحا على أن يستمر الانقطاع لمدة 10 ساعات.

كانت الشركة أعلنت في بيان سابق، قطع الخدمة عن عدة مناطق بالزيتون ومصر الجديدة.

وقالت الشركة، في بيانها السابق، إنه نظرًا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن المناطق التالية:

- منطقة الزيتون: (شارع الكابلات- عزبة مرسي خليل- مساكن الأميرية- شارع المطرية- شارع الصحة- ميدان النعام- شارع ترعة الجبل الغربي).

- الجديدة: (شارع السباق- شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته- شارع أسوان- شارع هارون- ميدان الإسماعيلية- روكسي ومتفرعاته- شارع الأهرام ومتفرعاته- الاتحادية- قصر البارون).

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة على أن توفر سيارات مياه صالحة للشرب في نطاق تلك المناطق يمكن الاتصال بها عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

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