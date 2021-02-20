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الداخلية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم

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الداخلية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم الداخلية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم

مصراوي Masrawy

12:12 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بناحية قرية الجمهورية كوم أوشيم دائرة مركز شرطة طامية، بالتنسيق مع "أعضاء لجان المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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