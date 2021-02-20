محكمة روسية تؤيد حكمًا بالسجن ضد نافالني

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مصراوي Masrawy

موسكو- (د ب أ):

أيدت محكمة روسية حكما بالسجن حوالي ثلاث سنوات ضد المعارض اليكسي نافالني، رافضة استئنافا قدمه المعارض في قضية أثارت إدانة دولية واحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

كان نافالني قد قدم استئنافا ضد حكم السجن ضده أمام محكمة درجة أقل، بسبب انتهاك شروط الافراج المشروط، المتعلق بإدانته بالتزوير عام 2014 .

هذا على الرغم من حقيقة أنه لم يتمكن من إبلاغ ضباط مراقبة السلوك بالسجن العام الماضي، نظرا لأنه كان يتعين نقله إلى ألمانيا، أثناء إصابته بغيبوبة بعد هجوم بغاز الأعصاب، ثم أقام هناك لعدة أشهر حتى تعافى. وألقي باللوم في الهجوم بشكل واسع على عملاء روس.

كان زعيم المعارضة الروسي البارز حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف. غير أنه من المتوقع أن يقضي عامين وثمانية أشهر نظرا لأنه قضى عدة أشهر رهن الإقامة الجبرية وفي الاحتجاز.