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تعتزم إنتاج 88 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال النصف الأول من 2021

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روسيا تعتزم إنتاج 88 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال النصف الأول من 2021 تعتزم إنتاج 88 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال النصف الأول من 2021

مصراوي Masrawy

12:02 م السبت 20 فبراير 2021

موسكو- أ ش أ:

أعلنت الروسية أنها تعتزم إنتاج أكثر من 88 مليون جرعة من لقاحاتها ضد المستجد خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وأشارت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا - وفقا لقناة " اليوم" ، السبت - إلى أن الجزء الأكبر من هذه الكمية (أي 83 مليون جرعة) يعود إلى لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية (وهو أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم)، بالإضافة إلى 5.4 مليون جرعة من لقاح "إيبي فاك كورونا" الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

وأوضحت جوليكوفا أن هذه الخطط لا تشمل لقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" العلمي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية وتم تسجيله رسميا في البلاد اليوم، مؤكدة أن السلطات الروسية تنوي إنتاج 30.5 ألف جرعة من هذه الكمية خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى إنتاج 11.1 مليون جرعة حتى الآن في البلاد.

ولفتت إلى أن نسبة المواطنين فوق سن الـ60 الذين خضعوا حتى الآن للتطعيم في روسيا تصل اليوم إلى 45%، مشددة على أن هذا المعدل ليس كافيا وينبغي العمل على رفعه.

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