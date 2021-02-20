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بمشاركة 80 دولة.. انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي

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بمشاركة 80 دولة.. انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي بمشاركة 80 دولة.. انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي

مصراوي Masrawy

11:53 ص السبت 20 فبراير 2021

أبوظبي- (د ب أ):

انطلقت أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2021 في أبوظبي، السبت، والذي يقام للمرة الأولى بنسخته "الهجينة"، ليجمع أكثر من 24 خبيرا ومتخصصا في قطاع الدفاع وبحضور ومشاركة واسعة من 80 دولة على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال و افتراضياً.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن جلسات المؤتمر الرئيسية تدور حول "ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة".

ووفق الوكالة، يسلط مؤتمر الدفاع الدولي 2021، المصاحب لمعرضي "أيدكس" و"نافدكس" 2021 المقرر انعقادهما خلال الفترة من 21 ولغاية 25 فبراير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه إمارة أبوظبي في النهوض بواقع الصناعات الدفاعية محليا وإقليميا وعالميا.

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