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إصابة 27 شخصا بمكتب رئيس جنوب السودان بكورونا

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إصابة 27 شخصا بمكتب رئيس جنوب السودان بكورونا إصابة 27 شخصا بمكتب رئيس جنوب السودان بكورونا

مصراوي Masrawy

11:42 ص السبت 20 فبراير 2021

جوبا- (د ب أ):

أصيب 27 فردا من المكتب الرئاسي في جنوب السودان بفيروس كورونا ويخضعون للحجر الصحي الآن.

وقال المتحدث باسم رئاسة جمهورية جنوب السودان أتيني ويك أتيني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عبر الهاتف في وقت متأخر من أمس الجمعة إن 27 شخصا يعملون لدى الرئيس سلفا كير ميارديت جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية للفيروس.

وهؤلاء الذين أصيبوا يعملون في الأساس في القسم الخاص بأمن كيير، إضافة إلى طهاة وسائقين. ولكن أتيني قال إنه أصيب أيضا بالفيروس.

وقال أتيني إن الرئيس كيير نفسه في صحة جيدة ولكنه سوف يقيد بشدة اتصالاته ويعمل من المنزل.

وسجلت الدولة الغنية بالنفط الواقعة في شرق القارة السمراء رسميا 6417 إصابة و83 وفاة جراء .

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مصراوي Masrawy

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