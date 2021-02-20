أخبار عاجلة

بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
صور.. مطار الأقصر يحتفل باستقبال أولى رحلات "العربية للطيران" -
صور.. إقامة عزاء البرلماني محمد العقاد بمشاركة نواب سابقين -
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك -
"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

برعاية الرئيس .. بدء الاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المحاكم الأفريقية الخامس- (صور)

Print
برعاية الرئيس السيسي.. بدء الاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المحاكم الأفريقية الخامس- (صور) برعاية الرئيس .. بدء الاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المحاكم الأفريقية الخامس- (صور)

مصراوي Masrawy

11:40 ص السبت 20 فبراير 2021

القاهرة – مصراوي

بدأت فعاليات، الاجتماع التحضري الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعًا تحضيريًّا، الذي يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، والمقرر عقده في وقت لاحق خلال العام الجاري.

يجري الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ويترأسه المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة، ويشارك فيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.

وقال المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأمين العام لاجتماع القاهرة، إن الاجتماع التحضيري سيناقش قائمة الموضوعات الهامة التي ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، وعلى رأسها "العدالة الإلكترونية في إفريقيا منذ بداية جائحة كورونا"؛ موضحا أن نسبة المشاركة تزيد على أربعين محكمة ومنظمة إقليمية إفريقية، وخبراء دوليين.

وقال إن وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017، بداية الانعقاد السنوي الدوري لاجتماع القاهرة رفيع المستوى للمحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية.

وأضاف "الشريف"، أن الاجتماع يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التقاضي ودوره في المجتمع على المستوى الإفريقي، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية