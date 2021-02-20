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القوى العاملة: 28 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر مصري بالسعودية

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القوى العاملة: 28 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر مصري بالسعودية القوى العاملة: 28 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر مصري بالسعودية

مصراوي Masrawy

11:41 ص السبت 20 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة، بمتابعة قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمواطن المصري "أحمد .ش.ج" الذي كان يعمل لدى مؤسسة فرزة الفيصلية التجارية بأبها بمدينة جدة .

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك عقب حصوله على حكم قضائي نهائي بمبلغ 6750 ألف ريال سعودي قيمة المكافأة، وقيمة تذكرة سفر بـ 700 ريال لصالحة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وقال الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، إن المكتب نجح في التواصل مع المؤسسة التي كان لديها المواطن المصري المذكور ومساعدته على تنفيذ الحكم القضائي النهائي لصالحه، وتم حصوله على مبلغ 6 آلاف و750 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 28 ألفا و147 جنيها مصريا تقريبا، وتم تحويل المبلغ على مصرف الراجحي بأبها في حساب المواطن، فضلا عن قيمة تذكرة العودة للقاهرة بمبلغ 700 ريال.

وقدم المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة المصرية متمثلة في مكتب التمثيل العمالي علي سرعة الاستجابة لشكواه وتنفيذ الحكم القضائي لصالحه.

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