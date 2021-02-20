"مرور الباحة" يحذّر قائدي المركبات من الضباب وتدني الرؤية

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خاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة مطالباً بتوخي الحيطة

حذّر مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبّب في تدني مستوى الرؤية، وخاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مطالباً بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعا مدير إدارة مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي؛ قائدي المركبات بمختلف أنواعها، إلى أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقلّ فيها الرؤية.

وأكّد "الثبيتي"؛ أن رجال مرور المنطقة حاضرون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.