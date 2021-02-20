بنسبة 100%.. "أمانة عسير" تحقق المركز الأول في بلاغات كورونا

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بإجمالي ٨٩٢٠ بلاغًا بمؤشر التوزيع الجغرافي للبلاغات منذ بداية الجائحة

حققت أمانة منطقة عسير المركز الأول على مستوى أمانات المملكة في مؤشر التوزيع الجغرافي للبلاغات الخاصة بفيروس كورونا من بداية الجائحة، وتحديدًا من شهر مارس 2020 إلى شهر فبراير 2021، وفق التقرير الصادر من المركز البلدي للتحول الرقمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي أظهر التوزيع الجغرافي للبلاغات ونسب الإنجاز لكل أمانة.

وفي ضوء ذلك قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن سلسلة الإنجازات التي تحققها الأمانة جاءت بفضل توجيهات أمير المنطقة ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيكون حافزًا لأمانة عسير لتقديم مستويات أفضل في الخدمات المقدمة للمستفيدين بشكل عام.

وأضاف الحميدي أن الأمانة تواصل إنجازاتها من خلال تحقيق التميز المتواصل على مستوى الأمانات من خلال عددٍ من مؤشرات الأداء، وآخرها اليوم في مؤشر إنجاز تلقّي البلاغات البلدية الخاصة بفيروس كورونا التي تمت معالجتها فور استلامها، موضحًا أن إجمالي البلاغات ٨٩٢٠ بلاغًا، ونسبة الإنجاز ١٠٠٪ محتلةً المركز الأول في مؤشر التوزيع الجغرافي للبلاغات وثاني أكثر عدد للبلاغات بعد أمانة جدة، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات عمومًا تُسهم في تحديد مكامن القوة في الأداء؛ لتعزيزها والوقوف على مكامن الخلل إن وجدت والعمل على تلافيها، مؤكدًا أن الأمانة بذلت وما زالت تبذل جهودًا كبيرةً في مراقبة المنشآت التجارية المتنوعة وأسواق النفع العام، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال الفرق الرقابية والجولات اليومية الميدانية في المرافق والحدائق والمجمعات التجارية المتنوعة.

وأشار إلى أن البلاغات تتم مباشرتها فعليًا والتأكد منها ومعاقبة المخالفين مباشرةً عبر تطبيق ميدان المرتبط بوزارة الداخلية، مشيدًا بالتواصل الفعال من قبل المواطنين والمقيمين في رفع البلاغات الخاصة بإجراءات فيروس كورونا.

جدير بالذكر: يأتي هذا الإنجاز امتدادًا لإنجازات سابقة حققتها الأمانة، وهذا دليل على ما يبذل من جهود كبيرة في تحسين كفاءة أداء الأعمال بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، خاصةً في ظل متابعة الأمانة وبلدياتها بالالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية.