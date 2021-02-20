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أمطار بنسة 70%.. الأرصاد: موجة جديدة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد

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أمطار بنسة 70%.. الأرصاد: موجة جديدة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد أمطار بنسة 70%.. الأرصاد: موجة جديدة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد

مصراوي Masrawy

11:26 ص السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل موجة جديدة من عدم الاستقرار منتصف الأسبوع الجاري، تتمثل في وجود أمطار مختلفة الشدة على معظم الأنحاء، ونشاط رياح وتراجع الحرارة.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فترة عدم الاستقرار تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، حيث يوجد فرص أمطار متوسطة على القاهرة والوجه البحري والسوحل الشمالية والشرقية وجنوب سيناء.

وتابع الخبراء: "فرص سقوط الأمطار ستكون بنسبة 70% حتى 50% حتى الآن، كما تنشط الرياح على أغلب المناطق وتتراوح سرعتها من 18 إلى 20 عقدة".

وأوضح الخبراء أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 20 -9، السواحل الشمالية 19- 11، جنوب سيناء 22 -15، شمال الصعيد 20 -8، جنوب الصعيد 23 -10.

وأشار الخبراء إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون بنهاية الأسبوع على السواحل الشمالية والشرقية فقط، بينما تنشط الرياح على جنوب سيناء.

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