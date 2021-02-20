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الصحة: 4 موانع للحصول على طعم شلل الأطفال "سابين"

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الصحة: 4 موانع للحصول على طعم شلل الأطفال "سابين" الصحة: 4 موانع للحصول على طعم شلل الأطفال "سابين"

مصراوي Masrawy

11:24 ص السبت 20 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، 4 موانع للتطعيم بطعم شلل الأطفال الفموي "سابين"، أثناء الحملات القومية التي تُجريها الوزارة.

جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، وحصل عليه مصراوي؛ لتحديث خطة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال على كافة المستويات.

وتعتزم وزارة الصحة، تنفيذ حملتين قوميتين للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي "سابين أحادي التكافؤ نمط 2"، من شقة إلى شقة، بجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتشمل موانع التطعيم:

- الأطفال المصابين لمرض نقص المناعة الأولية.

- الأطفال المصابين باللوكيميا والليمفوما

- الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة (أدوية السرطان والكورتيزون)

- الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة يؤجل التطعيم حتى زوال الأعراض

وتستهدف الحملة عدد الأطفال المطعمين في حملة فبراير 2020، للمصريين وغير المصريين من عمر يوم إلى 5 سنوات مجانًا.

ولم تحدد وزارة الصحة موعدًا رسمياً لانطلاق الحملة حتى الآن.

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