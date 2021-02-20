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24 فبراير.. أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان"

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24 فبراير.. أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان" 24 فبراير.. أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان"

مصراوي Masrawy

11:28 ص السبت 20 فبراير 2021

القاهرة – مصراوي

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، اليوم السبت، جلسة 24 فبراير الجاري، لبدء محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية كتائب الفرقان"، والتي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.

ومن المقرر أن تعقد جلسة المحاكمة أمام الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة.

وذكرت تحقيقات النيابة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية كتائب الفرقان بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد أن انفصل "عشماوي" عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

وأسندت النيابة للمتهمين، عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد أحمد مصطفى، عضو التنظيم "محبوس"، ومحمود ممدوح فؤاد، عضو التنظيم "محبوس"، ومحمد أحمد عضو التنظيم "هارب"، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوي أحمد محمد توفيق "محبوس"، تهم تنفيذ العديد من العمليات العدائية، كما وجهت للمتهم الخامس تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

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