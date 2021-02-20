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فيضانات تجتاح أجزاء من جاكرتا ونزوح الآلاف في موسم الأمطار

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فيضانات تجتاح أجزاء من جاكرتا ونزوح الآلاف في موسم الأمطار فيضانات تجتاح أجزاء من جاكرتا ونزوح الآلاف في موسم الأمطار

مصراوي Masrawy

11:36 ص السبت 20 فبراير 2021

جاكرتا- (د ب أ):

تسببت الفيضانات في غرق أجزاء من العاصمة الإندونيسية، جاكرتا وبلداتها المجاورة، السبت، في أعقاب أمطار غزيرة الليلة الماضية، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص

وفي جاكرتا، بعض المنازل، غمرتها المياه وارتفعت فوقها لمترين ، كما جرفت مياه الفيضانات مركبات في الشوارع، طبقا للقطات تلفزيونية.

وتضرر 139 حيا على الأقل في جاكرتا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة، ونزح حوالي 1400 شخص، طبقا لما ذكره سابدو كورنيانتو، رئيس هيئة الحماية المدنية بالمدينة.

ولم ترد أي تقارير عن حالات وفاة جراء الفيضانات .

وقال أحد سكان جاكرتا، يدعى ارسيا ديفا "في حيي، تكاد المياه تغمر منازل بأكملها".

ولجأ مواطنون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحديث إلى أسرهم المحاصرين في منازلهم وفي انتظار إنقاذهم.

والفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار الذي يستمر من أكتوبر حتى إبريل.

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