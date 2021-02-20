أخبار عاجلة

تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود -
بالفيديو.. "العرفج": قطاع البقالات فيه رزق كبير لو أداره السعوديون.. وعلى شبابنا ألا يرفض العمل -
"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت -
"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى -
"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام" -
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تسجل لقاحا ثالثا مضادا لكورونا تحت اسم "كوفيفاك"

Print
روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضادا لكورونا تحت اسم "كوفيفاك" تسجل لقاحا ثالثا مضادا لكورونا تحت اسم "كوفيفاك"

مصراوي Masrawy

11:13 ص السبت 20 فبراير 2021

موسكو-(د ب ا):

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، تسجيل ثالث لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك".

وأكد موراشكو في تصريح أن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت فعاليته وسلامة استخدامه ضد ، بحسب ما أوردته قناة "آر تي العربية" الروسية.

وقال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في أبريل المقبل.

ولقاح "كوفيفاك" الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية.

وسجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم 11 أغسطس العام الماضي، تحت اسم "سبوتنيك في".

وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل اللقاح الثاني تحت اسم "ايبفاكورونا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور

"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور

شبكة عيون الإخبارية