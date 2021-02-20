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مصراوي Masrawy

موسكو-(د ب ا):

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، تسجيل ثالث لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك".

وأكد موراشكو في تصريح أن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت فعاليته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا، بحسب ما أوردته قناة "آر تي العربية"الإخبارية الروسية.

وقال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في أبريل المقبل.

ولقاح "كوفيفاك" الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم 11 أغسطس العام الماضي، تحت اسم "سبوتنيك في".

وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل اللقاح الثاني تحت اسم "ايبفاكورونا".