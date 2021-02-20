أخبار عاجلة

تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود -
بالفيديو.. "العرفج": قطاع البقالات فيه رزق كبير لو أداره السعوديون.. وعلى شبابنا ألا يرفض العمل -
"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت -
"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى -
"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام" -
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

: نتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث في الصومال

Print
السعودية: نتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث في الصومال : نتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث في الصومال

مصراوي Masrawy

11:12 ص السبت 20 فبراير 2021

الرياض- أ ش أ:

تتابع ، ببالغ القلق والاهتمام، تطورات الأحداث في الصومال، والتي أدت إلى وقوع قتلى ومصابين في العاصمة مقديشو.

وأكدت وزارة خارجية المملكة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، السبت، أهمية التهدئة وعدم التصعيد.

وأعربت عن تطلع المملكة بأن يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه.

كما قدمت خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي

لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

شبكة عيون الإخبارية