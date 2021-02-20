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مصراوي Masrawy

الرياض- أ ش أ:

تتابع الحكومة السعودية، ببالغ القلق والاهتمام، تطورات الأحداث في الصومال، والتي أدت إلى وقوع قتلى ومصابين في العاصمة مقديشو.

وأكدت وزارة خارجية المملكة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، السبت، أهمية التهدئة وعدم التصعيد.

وأعربت عن تطلع المملكة بأن يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه.

كما قدمت خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.