أخبار عاجلة

تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود -
بالفيديو.. "العرفج": قطاع البقالات فيه رزق كبير لو أداره السعوديون.. وعلى شبابنا ألا يرفض العمل -
"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت -
"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى -
"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام" -
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ماذا يمكن أن يحدث لعظامك؟ تحذير شديد للمدخنين يرسله مختص

Print
ماذا يمكن أن يحدث لعظامك؟ تحذير شديد للمدخنين يرسله مختص ماذا يمكن أن يحدث لعظامك؟ تحذير شديد للمدخنين يرسله مختص
أكد أنه يقلل كفاءة هرموني الكالسيتونين والاستروجين وفعالية فيتامين D

ماذا يمكن أن يحدث لعظامك؟ تحذير شديد للمدخنين يرسله مختص

حذر استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، المدخنين من مرض هشاشة العظام، مشيراً إلى أن التدخين يساعد على الإصابة بمرض هشاشة العظام لدى جميع الفئات العمرية من الذكور والإناث، كما يقلل من كفاءة هرمون الكالسيتونين المسؤول عن زيادة قوة وصلابة العظام، وكذلك هرمون الإستروجين الذي يلعب دوراً مهمًّا في بناء العظام وحمايتها من الوهن والضعف لدى النساء.

يزيد ضعف العظام
وبين أن التدخين يقلل من فعالية فيتامين (د) الذي يلعب دوراً هاماً في بناء العظام، وبالتالي يضعف امتصاص الكالسيوم المطلوب لبناء العظام، كما يؤثر التدخين أيضًا بالسلب على كفاءة الأوعية الدموية والأعصاب، وخاصة القدمين والرجلين؛ مما يزيد من ضعف العظام وتعرضها للكسور؛ لذا فإن التئام كسور العظام لدى المدخنين يعد أكثر بطئًا مقارنة بغير المدخنين، كما أن أكثر العظام تأثرًا بالتدخين وأكثرها تعرضاً للهشاشة وسهولة الكسر هي العمود الفقري وعظام رأس الفخذ.

انقباض الأوعية الدموية
ولفت إلى أن العظام تعتمد على الأوكسجين والمعادن التى تصل إليها عن طريق الدم، وفى حالة التدخين تزيد نسب النيكوتين ويحدث انقباض فى الأوعية الدموية، وهو ما يقلل من نسب المواد الغذائية التى يحتاجها الجسم، وبالتالى تتأثر العظام، كما أن السجائر تحتوي على مواد سامة تقلل من مقاومة الجسم للضمور والجروح والكسور، كما تعمل السجائر على تلف الهرمونات التى تقوي العظام.

يقلل تدفق الدم١١
ويكشف استشاري الروماتيزم ، بعض الحقائق المرتبطة بين التدخين وتأثيره على العظام؛ حيث يقول: "النيكوتين في السجائر يؤدي إلى إبطاء إنتاج الخلايا المكونة للعظام، وبالتالي تقل كمية العظام بالجسم، كما يقلل التدخين من امتصاص الكالسيوم من الغذاء والكالسيوم ضروري لتكوين العظام، وبالتالي تكون العظام ضعيفة، التدخين يساعد على تكسير هرمون الاستروجين في الجسم، والاستروجين مهم لبناء والحفاظ على هيكل عظمي قوي، كما أن التدخين يؤثر أيضًا على الأنسجة الهيكلية الأخرى مثل الأوتار والعضلات؛ مما يزيد من مخاطر الإصابة والمرض؛ فنسبة إصابات عضلات الكتف لدى المدخنين تقارب ضعفي تلك لدى غير المدخنين، وذلك ناتج عن ضعف الأوتار لدى المدخنين، كما يرتبط التدخين أيضًا مع زيادة الشكوى من آلام أسفل الظهر ومرض الروماتويد".

غذاء صحي ورياضة
ودعا استشاري العظام المدخنين إلى ضرورة التوقف عن التدخين حتى يبدأ الجسم يستردّ عافيته بشكل جيد، والحرص على تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على جميع العناصر والفواكه والخضراوات، وممارسة المشي يوميًّا، لتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى النسيج العظمي؛ ما يساعد على بناء العظام، وتجنب التحميل على العظام؛ لأن ذلك يؤدي إلى ترسب الكالسيوم والمعادن منها، ما يصيبها بالهشاشة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 24-2-2021

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 24-2-2021

بيلا تيك أول فريق مكون من الإناث بالكامل لرياضة "التيكبول" في العالم

بيلا تيك أول فريق مكون من الإناث بالكامل لرياضة "التيكبول" في العالم

الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 22-2-2021

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 22-2-2021

شبكة عيون الإخبارية