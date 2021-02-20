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كورونا.. شركات تأمين بريطانية مطالبة بدفع تعويضات بقيمة 2.5 مليار إسترليني

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كورونا.. شركات تأمين بريطانية مطالبة بدفع تعويضات بقيمة 2.5 مليار إسترليني كورونا.. شركات تأمين بريطانية مطالبة بدفع تعويضات بقيمة 2.5 مليار إسترليني
توقف الأعمال التجارية أثناء تفشي الوباء استحوذ على الحصة الأكبر من التعويضات

كورونا.. شركات تأمين بريطانية مطالبة بدفع تعويضات بقيمة 2.5 مليار إسترليني

قالت شركات تأمين إن المطالبات المتعلقة بفيروس كورونا ستؤدي إلى دفع تعويضات تصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) في عام 2020 في بريطانيا؛ وفقًا لـ"الألمانية".

وقال رئيس رابطة شركات التأمين البريطانية، هو إيفانز، في بيان اليوم: إن جائحة كوفيد 19- كان لها "تأثير غير مسبوق".

وأوضح أن الجائحة سلطت الضوء على بعض "الفجوات غير المريحة" بين ما يتوقعه العملاء وما يغطيه تأمينهم بالفعل.

وقالت الرابطة إن توقف الأعمال التجارية أثناء تفشّي الوباء استحوذ على الحصة الأكبر - حوالي 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 204 ملايين جنيه لمطالبات التأمين على الحياة والتأمين الصحي وحماية الدخل.

وسيتم دفع نحو 152 مليون جنيه لتأمين السفر، و121 مليون جنيه للمناسبات الملغاة مثل حفلات الزفاف أو تأمين المسؤولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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