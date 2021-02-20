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بايدن يطمئن الأمريكيين بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 آمنة

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بايدن يطمئن الأمريكيين بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 آمنة بايدن يطمئن الأمريكيين بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 آمنة

مصراوي Masrawy

11:11 ص السبت 20 فبراير 2021

واشنطن- (أ ف ب):

استغل الرئيس الامريكي جو بايدن زيارته الجمعة الى مصنع لقاحات مضادة لكوفيد-19 تابع لشركة فايزر من أجل تمرير رسالة يطمئن فيها الشعب الامريكي بأن اللقاحات آمنة وهي مفتاح التغلب على الجائحة.

وبايدن الذي تعهد خلال توليه منصبه قبل شهر بجعل مكافحة كوفيد-19 مهمته الاساسية، توجه في خطابه بشكل خاص الى الأمريكيين المشككين باللقاح الذي تم تطويره بسرعة قياسية.

وقال الرئيس الأمريكي وهو يقف أمام معدات التصنيع في مركز انتاج في ميشيغان إن "اللقاحات آمنة. أرجوكم، من أجل أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم وهذا البلد، خذوا اللقاح عندما يحين دوركم ويكون متاحا. بهذه الطريقة نتغلب على الجائحة".

وأضاف أن الشركات التي تصنع اللقاحات "كثيرة التدقيق"، وأنها "تستغرق وقتا للقيام بإجراءات السلامة أكثر مما تفعل لصنع اللقاح. انهم دقيقون الى هذه الدرجة".

وقال "اذا كان هناك من رسالة يجب ايصالها الى الجميع فهي التالية: اللقاحات آمنة".

ولفت بايدن الى أن برنامج ايصال اللقاحات الى جميع الناس معقد مثل التحدي المتمثل بتصنيعها، مؤكدا انه "لم يكن هناك أبدا على الإطلاق تحد لوجيستي هائل مثل هذا الذي نحاول القيام به، لكننا نقوم بانجاز العمل".

واعتبر بايدن انه بات من السهل تجاوز هدفه بتلقيح 100 مليون شخص في أول 100 يوم من رئاسته، وذلك مع وصول متوسط الاشخاص الذين يتم تلقيحهم يوميا في الولايات المتحدة الى 1,7 مليون.

لكن بايدن تجنب اعطاء تكهنات حول موعد انتهاء الأزمة الصحية، خاصة أن كل التوقعات تشير الى أن عدد الوفيات سيتجاوز 500 ألف في البلاد.

وقال إن 600 مليون جرعة لقاح تكفي للجميع يُتوقع أن تكون جاهزة نهاية تموز/يوليو، مضيفا "أعتقد أننا سنقترب من معاودة الحياة الطبيعية نهاية هذا العام. وبمشيئة الله فإن عيد الميلاد المقبل سيكون مختلفا عن الذي سبقه، لكن لا يمكنني الجزم بهذا الالتزام".

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