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رئيس وزراء تايلاند ينجو من تصويت بسحب الثقة

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رئيس وزراء تايلاند ينجو من تصويت بسحب الثقة رئيس وزراء تايلاند ينجو من تصويت بسحب الثقة

مصراوي Masrawy

11:01 ص السبت 20 فبراير 2021

بانكوك- (د ب أ):

نجا رئيس وزراء تايلاند، برايوث تشان أوتشا من تصويت بسحب الثقة في البرلمان، بعد نقاش استمر أربعة أيام، انتقدت فيه المعارضة حكومته بسبب تعاملها مع تفشي جائحة والاقتصاد ومزاعم بشأن الفساد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ورفض 272 مشرعا الاقتراح بسحب الثقة ضد رئيس الوزراء، مقابل 206 صوتوا لصالحه، طبقا لتقرير حول جلسات البرلمان، بثه التلفزيون اليوم السبت.

كما نجا تسعة وزراء آخرين من تصويت بسحب الثقة، بعد أن دعمتهم أحزاب الائتلاف، التي تؤيد حكومة برايوث.

وسيسمح نجاة برايوث، زعيم انقلاب الذي أصبح رئيسا للوزراء، للمرة الثانية، من تصويت بسحب الثقة له بمواصلة جهود حكومته في الحد من تداعيات موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا، التي تهدد بعرقلة انتعاش اقتصادي ناشيء.

وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تكثف جماعات مؤيدة للديمقراطية حملتها في الشوارع من أجل استقالة رئيس الوزراء وإعادة صياغة ة الدستور وإصلاح الملكية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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