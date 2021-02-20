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محادثات بين الهند والصين بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين

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محادثات بين الهند والصين بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين محادثات بين الهند والصين بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين

مصراوي Masrawy

10:59 ص السبت 20 فبراير 2021

نيودلهي- (د ب أ):

يجري كبار القادة العسكريين من الهند والصين محادثات اليوم السبت بشأن مزيد من فض الاشتباك بين قوات البلدين عند نقاط الاحتكاك على الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا.

وتجرى المحادثات في موقع مولدو على الجانب الصيني من خط السيطرة الفعلية، وهو حدود غير رسمية متنازع عليها، وذلك بعد يوم من إكمال سحب الجانبين للقوات والمدفعية على طول ضفاف بحيرة بانجونج تسو، بحسب مصادر بالجيش الهندي.

كانت الهند والصين دخلتا في مواجهة خطيرة في شهر مايو الماضي على طول خط السيطرة الفعلية في منطقة لاداخ الجبلية بالهيمالايا.

ووقعت حادثة قتال بالأيدي في شهر يونيو أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين. وأعقب ذلك حشد كبير للقوات والمدفعية من الجانبين.

وشهدت عدة جولات من المحادثات انفراجة في وقت سابق الشهر الجاري، باتفاق على انسحاب تدريجي للقوات.

وأفادت قناة "إن دي تي في "التلفزيونية الهندية بأن سحب القوات والدبابات والمعدات على طول بانجونج تسو قد اكتمل وجرى التحقق منه، ومن المتوقع الآن أن تركز المناقشات على نقاط احتكاك أخرى مثل منطقة الينابيع الساخنة ووادي جوجرا وسهول ديبسانج.

وأكدت الصين أمس الجمعة مقتل أربعة من جنودها في حادث على الحدود مع الهند، شرق منطقة الهيمالايا العام الماضي.

وكان 20 جنديا هنديا قتلوا في يونيو الماضي، في أسوأ مواجهة بين الدولتين الجارتين منذ 45 عاما.

وحدث بعد ذلك تعبئة كبيرة للقوات من الجانبين على طول خط السيطرة الفعلية، عند تضاريس جبلية غير ممهدة وعلى ارتفاعات تتراوح ما بين 4500 و5500 متر.

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