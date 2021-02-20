كورونا في إندونيسيا: تمديد قيود الحركة في جاوة وبالي حتى 8 مارس

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جاكرتا -(د ب أ):

مددت إندونيسيا القيود على الحركة في العديد من المناطق، بعد مؤشرات على أن الإجراءات ساعدت في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وقال ايرلانجا هارتارتو، وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية إنه تم تمديد القيود حتى الثامن من مارس المقبل، في العشرات من المدن والمقاطعات في مختلف أنحاء جزيرتي جاوة وبالي.

ولا يتم السماح للسكان بمغادرة المناطق المتضررة بعد الساعة الثامنة مساء ،وسوف تكون الطاقة الاستيعابية للمكاتب والمطاعم بنسبة 50% كحد اقصى وستواصل المدارس التدريس على الإنترنت.

وتسعى إندونيسيا للسيطرة على أكبر تفش لكورونا في جنوب شرق آسيا.

وتعتمد الحكومة على برنامحها للتلقيح للحد من الجائحة، حيث تم إعطاء 8ر1 مليون جرعة للسكان حتى أمس الجمعة.