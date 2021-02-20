أخبار عاجلة

تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود -
بالفيديو.. "العرفج": قطاع البقالات فيه رزق كبير لو أداره السعوديون.. وعلى شبابنا ألا يرفض العمل -
"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت -
"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى -
"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام" -
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كورونا في إندونيسيا: تمديد قيود الحركة في جاوة وبالي حتى 8 مارس

Print
كورونا في إندونيسيا: تمديد قيود الحركة في جاوة وبالي حتى 8 مارس كورونا في إندونيسيا: تمديد قيود الحركة في جاوة وبالي حتى 8 مارس

مصراوي Masrawy

10:57 ص السبت 20 فبراير 2021

جاكرتا -(د ب أ):

مددت إندونيسيا القيود على الحركة في العديد من المناطق، بعد مؤشرات على أن الإجراءات ساعدت في احتواء تفشي المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وقال ايرلانجا هارتارتو، وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية إنه تم تمديد القيود حتى الثامن من مارس المقبل، في العشرات من المدن والمقاطعات في مختلف أنحاء جزيرتي جاوة وبالي.

ولا يتم السماح للسكان بمغادرة المناطق المتضررة بعد الساعة الثامنة مساء ،وسوف تكون الطاقة الاستيعابية للمكاتب والمطاعم بنسبة 50% كحد اقصى وستواصل المدارس التدريس على الإنترنت.

وتسعى إندونيسيا للسيطرة على أكبر تفش لكورونا في جنوب شرق آسيا.

وتعتمد على برنامحها للتلقيح للحد من الجائحة، حيث تم إعطاء 8ر1 مليون جرعة للسكان حتى أمس الجمعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور

"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

شبكة عيون الإخبارية