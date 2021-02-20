رئيس بيونتيك: عرضنا لقاح كورونا بسعر يتراوح بين 15 إلى 30 يورو

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

برلين- (د ب أ):

كشف أوجور شاهين، مؤسس شركة بيونتيك الدوائية الألمانية أن شركته وشريكتها فايزر الأمريكية عرضتا على جميع الدول الصناعية لقاحهما المشترك المضاد لكورونا بسعر يتراوح بين 15 إلى 30 يورو في صيف 2020.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال شاهين إنه تم حساب نموذج السعر في يوليو الماضي لكل الدول الصناعية التي ستطلب كميات كبيرة من اللقاح.

وأضاف:" في الثاني والعشرين من يوليو الماضي وقعنا عقدا مع الولايات المتحدة بناء على المعايير الجديدة وقد أسفر العقد عن سعر 50ر19 دولار، وحصلت كل الدول الصناعية بعد ذلك على نفس السعر".

كانت المفوضية الأوروبية ضمنت الخريف الماضي بموجب عقد إطاري الحصول على 300 مليون جرعة مبدئيا من لقاح بيونتيك/فايزر، غير أن السعر ظل سرا.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاح بيونتيك/فايزر ولقاح شركة مودرنا، وهما لقاحان يعملان بطريقة جديدة تعتمد على الحمض النووي الريبوزي، أغلى سعرا بشكل ملحوظ مقارنة باللقاحات التقليدية مثل لقاح شركة استرازينيكا على سبيل المثال.

ووفقا لشاهين، كان من غير المعروف حتى الصيف الماضي كيف ستبدو الشروط الإطارية لإنتاج اللقاح، " فقد كنا ننتج اللقاح في البداية في عامي 2019 و2020 بكميات صغيرة لدراساتنا السريرية".

وقدر شاهين تكلفة إنتاج أول 2000 جرعة بـ5ر1 مليون يورو " ولم تكن هناك بنية تحتية لإنتاج كبير، فلم نكن ببساطة نعرف حتى ذلك الموعد كيف سيتدرج حجم الإنتاج بالضبط وما ستسفر عنه بالضبط الدراسات المرتبطة بجرعات الحمض النووي الريبوزي وكيف ستبدو مسارات الإنتاج والتكاليف بالضبط".

وأوضح شاهين أن بيونتيك وفايزر أمكنهما بعد ذلك في الصيف وضع نموذج سعر للقاح.