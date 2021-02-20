الداخلية: تغريم 10 آلاف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 859 أرجيلة بالمقاهي

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11081 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 10992، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 89 لعدم سداد الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 522 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط 164قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 859 شيشة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.