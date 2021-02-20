أخبار عاجلة

تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود -
بالفيديو.. "العرفج": قطاع البقالات فيه رزق كبير لو أداره السعوديون.. وعلى شبابنا ألا يرفض العمل -
"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت -
"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى -
"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام" -
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

: ضبط 4 من أصحاب المخابز استولوا على 9.6 مليون جنيه من أموال الدعم

Print
التموين: ضبط 4 من أصحاب المخابز استولوا على 9.6 مليون جنيه من أموال الدعم : ضبط 4 من أصحاب المخابز استولوا على 9.6 مليون جنيه من أموال الدعم

مصراوي Masrawy

10:54 ص السبت 20 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث ، 4 من أصحاب المخابز استولى على قرابة 9.6 ملايين جنيه من خلال التلاعب بمنظومة الدعم.

كانت معلومات أكدتها التحريات قيام أصحاب مخابز بالاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية التصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى الخبز وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم مالك مخبز بلدي، بمحافظة القليوبية لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 7.3 مليون جنيه.

كما ضبط مسئولي مخبزين بمحافظة القاهرة استوليا على 1.7 مليون جنيه من أموال الدعم، ومالك مخبز بالغربية استولى على 690 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية

غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية

شبكة عيون الإخبارية