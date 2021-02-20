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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين، 4 من أصحاب المخابز استولى على قرابة 9.6 ملايين جنيه من خلال التلاعب بمنظومة الدعم.

كانت معلومات أكدتها التحريات قيام أصحاب مخابز بالاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية التصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى الخبز وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم مالك مخبز بلدي، بمحافظة القليوبية لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 7.3 مليون جنيه.

كما ضبط مسئولي مخبزين بمحافظة القاهرة استوليا على 1.7 مليون جنيه من أموال الدعم، ومالك مخبز بالغربية استولى على 690 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.