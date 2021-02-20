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إلزامهم بإعادة الشيئ لأصله.. رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة بـ "دار "

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إلزامهم بإعادة الشيئ لأصله.. رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة بـ "دار مصر" إلزامهم بإعادة الشيئ لأصله.. رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة بـ "دار "

مصراوي Masrawy

10:52 ص السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قـاد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمشروع "دار "، وذلك بالتعاون بين أعضاء لجنة الإزالة بالجهاز وقوة قسم شرطة التعمير بالمدينة، مؤكداً أن الحملة تأتي في إطار الحفاظ على الثروة العقارية، والتصدى لأوجه التعديات على الملكيات العامة ومنع صور العشوائية.

وأوضح الغيطي، أن الحملة أسفرت عن التعامل مع (40) مخالفة، حيث تم إزالة 4 حالات تعد على المسطحات الخضراء، عبارة عن ضم مساحة زائدة ورفع أسوار الشبك والسياج الشجرى، وذلك لمخالفة المرخص لهم شروط "حق الإنتفاع" الصادر فى هذا الشأن، وكذا إيقاف التعامل على 36 وحدة سكنية لإتلاف واجهات العمارات وإلزامهم بإعادة الشىء لأصله، وإزالة مخالفات متمثلة فى رفع 14 تندة مخالفة، وغير ذلك من المخالفات.

وشدد رئيس الجهاز على أصحاب الوحدات السكنية بالمشروع، ضرورة الإلتزام بشروط حق إنتفاع الحدائق طبقاً للإقرار الموقع من المنتفع، وعدم تنفيذ أي أعمال دون الحصول على ترخيص من الجهاز، حفاظاً على الواجهة الحضارية للمشروع.

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