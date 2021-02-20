أخبار عاجلة

تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود -
بالفيديو.. "العرفج": قطاع البقالات فيه رزق كبير لو أداره السعوديون.. وعلى شبابنا ألا يرفض العمل -
"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت -
"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى -
"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام" -
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمانة الرياض": مؤشر الإغلاقات بالمنطقة هبط بنسبة 67% آخر 48 ساعة

Print
"أمانة الرياض": مؤشر الإغلاقات بالمنطقة هبط بنسبة 67% آخر 48 ساعة "أمانة الرياض": مؤشر الإغلاقات بالمنطقة هبط بنسبة 67% آخر 48 ساعة
قالت: التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية يتزايد تزامناً مع الرقابة المشددة

أعلنت أمانة الرياض أن التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازيّة يتزايد في ظل الرقابة المشددة، لافتة إلى أن مؤشر الإغلاقات بمنطقة #الرياض يهبط بنسبة 67 بالمائة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر أن مؤشر الإغلاق الأسبوعي للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية في المنطقة من 13 حتى 19 فبراير يشير إلى تحسن ملحوظ خلال الـ 48 ساعة الأخيرة هبوطًا بعدما كان في ارتفاع كبير خلال الخمسة الأيام السابقة؛ حيث بدأ العدد يوم 13 فبراير بإغلاق 34 منشأة ارتفعت إلى 114 في اليوم التالي، ثم 179 في اليوم الخامس عشر، لتهبط في 16 فبراير إلى 167، ثم إلى 142 في اليوم السابع عشر، و63 في اليوم التالي، وصولًا إلى 47 منشأة فقط في 19 فبراير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق

تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق

لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي

لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي

ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها

ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها

بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

شبكة عيون الإخبارية