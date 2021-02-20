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القصة الكاملة لمستريح الغربية.. طبيب يجمع 400 مليون جنيه و15 شخصًا قدموا بلاغات

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القصة الكاملة لمستريح الغربية.. طبيب يجمع 400 مليون جنيه و15 شخصًا قدموا بلاغات القصة الكاملة لمستريح الغربية.. طبيب يجمع 400 مليون جنيه و15 شخصًا قدموا بلاغات

مصراوي Masrawy

10:49 ص السبت 20 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت تحقيقات قطاع الأمن العام، بأن طبيب الغربية استدرج الضحايا بزعم تحقيق أرباح شهرية مقابل توظيف أموالهم.

وأشارت التحريات بأن الطبيب بدأ يمارس نشاطه منذ أكثر من 4 سنوات عندما كان يمتلك عيادة طبيبة وبعدما زادت الأموال التي قامت بجمعها لإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات، وذاع صيته حتى تحصل على قرابة 400 مليون جنيه من الضحايا .

وأوضحت التحريات بأن خلال الأشهر الماضية عجز عن سداد الأرباح لأصحاب رؤوس الأموال وتظل يتهرب وحتى اختفى فجأة دون تقدم الضحايا ببلاغات بزعم إرجاع أموالهم.

وانتهت التحريات إلى تقديم نحو 15 شخصًا بلاغات رسمية إلى جهات التحقيق فيما لم يتقدم آخرين حتى الآن زعمًا استرجاع أموالهم.

وبدورها رصدت أجهزة الأمن مناشدات المواطنين بتعرضهم الواقعة نصب على أيدى أحد الأشخاص، وجمع مبلغ 400مليون جنيه بزعم توظيفها.

وكشفت التحقيقات التي إشراف عليها مفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام طبيب - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتي وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية "له معلومات جنائية" بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالى 4 سنوات، وقيامه بجمع مبالغ مالية من أهالي قريته لتوظيفها في المركز المشار إليه نظير أرباح .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختبائه وضبطه بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء المجني عليهم لسؤالهم.

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