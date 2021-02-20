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تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
بالفيديو.. "العرفج": قطاع البقالات فيه رزق كبير لو أداره السعوديون.. وعلى شبابنا ألا يرفض العمل
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام"
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
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8 الصبح - ذوي الهمم من الصم وفاقدي البصر أطفال قهروا المستحيل بالتحدي والإرادة
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DMC
السبت 20 فبراير 2021 10:54 صباحاً
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