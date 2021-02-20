اشتراطات وصيغة تراخيص.. برلماني يكشف آخر تفاصيل منظومة البناء الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

كشف النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ونقيب مهندسي الجيزة، تفاصيل اجتماعات الحكومة الأخيرة بشأن مناقشة اشتراطات البناء الجديدة التي من المرتقب تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وقال منصور، لمصراوي، اليوم السبت، إن منظومة البناء الجديدة تنقسم إلى شقين يجري مناقشتهما وهما اشتراطات وضوابط البناء وصيغة التراخيص الجديدة.

وأوضح أن صيغة التراخيص الجديدة ستثمل عقدا بين المواطن وبين الحكومة من أجل مراقبة أعمال البناء ومنع اي تجاوزات أو مخالفات لاشتراطات الترخيص الصادر وفقا لها.

وأشار عضو لجنة إسكان النواب، إلى أن المواطن لن يتعامل بشكل مباشر مع مقدم الخدمة ولكن التعامل سيتم من خلال مقاول أو مكتب هندسي معتمد، لافتا إلى أن دور المواطن فقط هو تقديم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة في الأحياء أو المدن.

وأكد النائب إيهاب منصور، على أنه عقب ذلك يتعامل المواطن مع المقاول أو المكتب الهندسي والذي يتولى المتابعة مع الجهات المختصة لجميع مراحل إصدار الترخيص حتى استخراجه.