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انطلاق التجارب على الأطفال وكبار السن في أبريل

أعلنت روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك".

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في تصريح اليوم: إن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا.

بدوره قال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية: إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل المقبل؛ وفق روسيا اليوم.

ويعد لقاح "كوفيفاك" الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك v".

وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل "Epivakkorona" ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.