12 ساعة في الجيزة و10 ساعات بالقاهرة.. تعرف على خريطة انقطاعات المياه اليوم

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مصراوي Masrawy

أعلنت محافظة الجيزة تحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعة المنصورية في منطقة فيصل والمعارض لأعمال محور المنصورية.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن الأمر يستلزم تنفيذ أعمال هذه التحويلات على الخط القادم وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمده تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعة تبدأ من صباح اليوم السبت.

وأفادت بأن المناطق التي ستتأثر بالانقطاع هي: (كفرة نصار، منشأة البكاري، وكفر غطاطي، وعزبة جبريل، والهرم ومتفرعاته، وفيصل متفرعات من الطالبية حتى الرماية، إسكان الشباب وإسكان الضباط).

وقالت المحافظة إنها سيتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للأماكن المتأثرة بالانقطاع والطوارئ يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق: "شارع الكابلات- عزبة مرسي خليل- مساكن الأميرية– شارع المطرية- شارع الصحة- ميدان النعام- وشارع ترعة الجبل الغربي"، اليوم السبت.

كما سيتم قطع المياه عن منطقة مصر الجديدة: (شارع السباق– إسماعيل رمزي ومتفرعاته- شارع أسوان- شارع هارون- ميدان الإسماعيلية- روكسي ومتفرعاته- شارع الأهرام ومتفرعاته– الاتحادية- وقصر البارون)، لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم، وحتى الساعة الثامنة مساء، نظرًا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون.

وأهابت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.​