أخبار عاجلة

تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود -
بالفيديو.. "العرفج": قطاع البقالات فيه رزق كبير لو أداره السعوديون.. وعلى شبابنا ألا يرفض العمل -
"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت -
"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى -
"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام" -
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

لأول مرة.. شريف مدكور يكشف عن سيوف وزير الحربية الأسبق وحذائه في الحرب العالمية الثانية

Print
مواضيع متعلقة
سفاح الجيزة يخفى وجهه من الكاميرات فى محاكمته بتهمة قتل صديقه

سفاح الجيزة يخفى وجهه من الكاميرات فى محاكمته بتهمة قتل صديقه

رأيت الله وصعدت إلى السماء السابعة.. الشيخ محمود الشحات يفاجئنا بتجلياته

رأيت الله وصعدت إلى السماء السابعة.. الشيخ محمود الشحات يفاجئنا بتجلياته

حلا شيحه تتصدر التريند بعيد ميلادها الأول مع معز مسعود.. ونور الشريف يظهر في دراما رمضان.

حلا شيحه تتصدر التريند بعيد ميلادها الأول مع معز مسعود.. ونور الشريف يظهر في دراما رمضان.

الأمطار والعواصف مكملة ولا خلاص???? اعرف مصير الويك إيند ومتى ينضبط الطقس☀️

الأمطار والعواصف مكملة ولا خلاص???? اعرف مصير الويك إيند ومتى ينضبط الطقس☀️

شبكة عيون الإخبارية