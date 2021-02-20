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تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
بالفيديو.. "العرفج": قطاع البقالات فيه رزق كبير لو أداره السعوديون.. وعلى شبابنا ألا يرفض العمل
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام"
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح
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الأربعاء 24 فبراير 2021 10:52 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
"هل تسمعينا يا أنغيلا؟".. قمة افتراضية لـG7 تواجه "لعنة إطفاء الصوت"
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 20 فبراير 2021 10:10 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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