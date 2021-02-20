أخبار عاجلة

واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود -
بالفيديو.. "العرفج": قطاع البقالات فيه رزق كبير لو أداره السعوديون.. وعلى شبابنا ألا يرفض العمل -
"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت -
"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى -
"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام" -
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح -
إطلالة بالأبيض والأسود.. ريا أبي راشد تنشر صورة حديثة لها -
"عقل" للوايلي و"اليمني" للخليفة.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة بالقاهرة -
الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد -
"يبتز ضحاياه جنسيا وماديا".. ضبط هاكرز يخترق حسابات المواطنين في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لسبب غريب.. احتفظ بجثة والدته في المنزل 30 عاماً

Print
لسبب غريب.. احتفظ بجثة والدته في المنزل 30 عاماً لسبب غريب.. احتفظ بجثة والدته في المنزل 30 عاماً
عثر عليها موظف بشركة تنظيف داخل برميل مطاطي

لسبب غريب.. احتفظ بجثة والدته في المنزل 30 عاماً

تحقّق الشرطة الكورية الجنوبية، مع رجل مُسِن بتهمة الاحتفاظ بجثة والدته في منزله لمدة 3 عقود بعد وفاتها.

واعترف الابن، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يعيش في حي دونغ ديمون بشرق العاصمة سيئول، بأنه احتفظ بما يزعم أنها جثة والدته التي تُوفيت قبل نحو 30 عاماً، داخل برميل مطاطي على سطح بناية سكنية متعدّدة الطوابق، وفق " اليوم".

وبحسب ما ورد في قول الرجل للمحققين، فقد عاش مع والدته المتوفاة فترة طويلة بسبب حبه العميق لها.

وبدأت تحقيقات الشرطة في 10 فبراير، عندما عثر موظف بشركة تنظيف على جثة يُعتقد أنها تعرّضت للإهمال فترة طويلة داخل برميل مطاطي.. وبحسب ما ورد، فإن الجسد الملفوف بنسيج أبيض، قد تحول إلى مادة عضوية تشبه الشمع.

ويعتقد المحققون أن اعتراف الرجل قريب من الحقيقة، لكنهم طلبوا من دائرة الطب الشرعي الوطنية إجراء اختبار الحمض النووي لتأكيد العلاقة بينه وبقايا هذه الجثة.

يُقال إن الشرطة تدرس ما إذا كان من الممكن تطبيق تهمة التخلي عن الجثة على الحادث، على الرغم من انتهاء فترة التقادم بسبع سنوات.

وبحسب ما ورد، فإن البناية السكنية المتعدّدة الطوابق مملوكة لأسرة الرجل.

ويقيم الرجل حالياً في دار لرعاية المسنين بسبب الخرف، بحسب ما ذكرته أسرته، التي قالت إنها تخطّط لإقامة جنازة لوالدة الرجل بمجرد اكتمال التحقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكرملين: لا خطط لإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في روسيا

الكرملين: لا خطط لإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في روسيا

بوتين: روسيا تواجه سياسات احتواء تهدف لتقويض قيمها وتعطيل مسار التنمية

بوتين: روسيا تواجه سياسات احتواء تهدف لتقويض قيمها وتعطيل مسار التنمية

لليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ أوائل أكتوبر

لليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ أوائل أكتوبر

اندلاع حريق بعد انفجار في خط أنابيب غاز في روسيا

اندلاع حريق بعد انفجار في خط أنابيب غاز في روسيا

شبكة عيون الإخبارية