أخبار عاجلة

واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود -
بالفيديو.. "العرفج": قطاع البقالات فيه رزق كبير لو أداره السعوديون.. وعلى شبابنا ألا يرفض العمل -
"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت -
"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى -
"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام" -
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح -
إطلالة بالأبيض والأسود.. ريا أبي راشد تنشر صورة حديثة لها -
"عقل" للوايلي و"اليمني" للخليفة.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة بالقاهرة -
الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد -
"يبتز ضحاياه جنسيا وماديا".. ضبط هاكرز يخترق حسابات المواطنين في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جامعة شقراء" تُفعل مقهى الحوار الطلابي "حياتنا في ظل كورونا"

Print
"جامعة شقراء" تُفعل مقهى الحوار الطلابي "حياتنا في ظل كورونا" "جامعة شقراء" تُفعل مقهى الحوار الطلابي "حياتنا في ظل كورونا"
أوصى بزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم

فعلت جامعة شقراء، ممثلة في كلية العلوم والدراسات الإنسانية للطالبات بعفيف، أمس الأربعاء، مقهى للحوار الطلابي في قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية – مسار الأحياء – تحت عنوان "حياتنا في ظل جائحة كورونا"، أدارته الطالبة وجدان جميل العتيبي، عن بعد وبمشاركة عدد كبير من طالبات الكلية.

وتناول المقهى في جلسته التفاعلية التعريف العلمي لفيروس كورونا وتأثير الجائحة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدراسية، والتي طال تأثيرها معظم دول العالم؛ حيث شهدت إغلاقًا كليًّا من أجل الحد من انتشار الفيروس من خلال تطبيق الحجر الصحي وحظر الانتقال وإيقاف عدة أنشطة؛ مما خلق أزمات حقيقية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وتطرقت الجلسة إلى أن هذه الأزمة عانى فيها الكثيرون من فقدان الوظائف وزيادة الأعباء العائلية، في حين حصل البعض منهم على فرص أتاحت لهم تحقيق معدلات عالية من الدخل، وذلك من خلال استخدام الاتصالات الحديثة والإنترنت الذي مكنهم من العمل عن بُعد، مما أتاح لهم حتى خلال الأزمة الحصول على دخل مناسب.

وبيّنت المتحدثة، خلال المقهى، أن معظم دول العالم غيرت أسلوب التعليم لمنع انتشار الوباء واتخذت دول كثيرة إجراءات سريعة وحاسمة للتخفيف من تطور الجائحة، وكان منها توقف الحضور إلى المدارس والجامعات وظهور أشكال جديدة من الابتكار التعليمي، ورقمنة المسار التعليمي وتطوير تقنيات التعلم عن بعد.

وتوصلت الجلسة إلى عدد من التوصيات؛ كان من أبرزها تشجيع الطالبات على إنتاج أفكار وابتكارات جديدة للتأقلم مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى التشجيع على زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وضرورة الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع باتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة، مثل التباعد البدني ولبس الكمامة والحفاظ على التهوية الجيدة في الغرف، والابتعاد مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين للحد من مخاطر الإصابة بالعدوى عند السعال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق

تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق

لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي

لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي

ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها

ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها

بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

شبكة عيون الإخبارية