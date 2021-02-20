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"الخارجية": المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال

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"الخارجية": المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال "الخارجية": المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال
أكّدت أهمية التهدئة وعدم التصعيد وأن يتوصل الأشقاء إلى حل بالطرق السلمية

صرّحت وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية ، تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

وأكّدت الوزارة أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبّرة عن التطلع بأن يتوصل الأشقاء في الصومال إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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