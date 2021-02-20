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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق "الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق
ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية)، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال ووسط وشرق المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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