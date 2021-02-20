أخبار عاجلة

واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود -
بالفيديو.. "العرفج": قطاع البقالات فيه رزق كبير لو أداره السعوديون.. وعلى شبابنا ألا يرفض العمل -
"فرق التجارة" تضبط منزلاً سكنياً بالرياض تحوّل إلى مصنع للغش في صناعة الزيوت -
"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى -
"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام" -
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح -
إطلالة بالأبيض والأسود.. ريا أبي راشد تنشر صورة حديثة لها -
"عقل" للوايلي و"اليمني" للخليفة.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة بالقاهرة -
الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد -
"يبتز ضحاياه جنسيا وماديا".. ضبط هاكرز يخترق حسابات المواطنين في مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الصحة تتوجه إلى الإسماعيلية لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل

Print
وزيرة الصحة تتوجه إلى الإسماعيلية لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل وزيرة الصحة تتوجه إلى الإسماعيلية لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل

مصراوي Masrawy

09:08 ص السبت 20 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمرحله الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم - أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة والتي انطلقت في محافظة الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أن الوزيرة ستتابع أيضًا التجهيزات الجارية للمرحلة الثانية بهدف تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

شبكة عيون الإخبارية