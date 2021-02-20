ألمانيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و164 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم السبت الماضي 8 آلاف و354 حالة.

وسجل المعهد 490 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 551 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت البلاد أعلى معدل وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي ،بواقع 1244 وفاة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم السبت 8ر57 إصابة، ليرتفع بذلك عن أمس الجمعة الذي سجل 8ر56 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و378 ألفا و883 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 67 ألفا و696 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 01ر1، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 101 فرد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.