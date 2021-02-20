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من 10 صباحًا.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق في القاهرة لمدة 10 ساعات

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من 10 صباحًا.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق في القاهرة لمدة 10 ساعات من 10 صباحًا.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق في القاهرة لمدة 10 ساعات

مصراوي Masrawy

08:30 ص السبت 20 فبراير 2021

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق: "شارع الكابلات- عزبة مرسي خليل- مساكن الأميرية– شارع المطرية- شارع الصحة- ميدان النعام- وشارع ترعة الجبل الغربي"، اليوم السبت.

كما سيتم قطع المياه عن منطقة الجديدة: (شارع السباق– إسماعيل رمزي ومتفرعاته- شارع أسوان- شارع هارون- ميدان الإسماعيلية- روكسي ومتفرعاته- شارع الأهرام ومتفرعاته– الاتحادية- وقصر البارون)، لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح السبت، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، نظرًا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون.

وأهابت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.​

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