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الصين: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا جميعها وافدة من الخارج

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الصين: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا جميعها وافدة من الخارج الصين: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا جميعها وافدة من الخارج

مصراوي Masrawy

08:42 ص السبت 20 فبراير 2021

بكين- (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89824 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ 8 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 3 حالات في قوانغدونغ وحالتين في شنجهاي وحالة واحدة في كل من لياونينغ وهونان وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4921 حالة غادر منها 4723 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة، أن 38 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 84734 شخصا، وأن 8233 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 13 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 331 حالة منها 282 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10833 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 197 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 941 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10329 مريضا في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و 888 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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