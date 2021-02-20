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كيري: 9 سنوات أمام أمريكا لتجنب أسوأ كارثة مناخية

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كيري: 9 سنوات أمام أمريكا لتجنب أسوأ كارثة مناخية كيري: 9 سنوات أمام أمريكا لتجنب أسوأ كارثة مناخية

مصراوي Masrawy

08:02 ص السبت 20 فبراير 2021

واشنطن- (أ.ش.أ):
حذر جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا المناخية من أن الولايات المتحدة لديها أقل من عقد من الزمن من أجل تجنب أسوأ كارثة مناخية بسبب التداعيات السلبية المحتملة لظاهرة التغير المناخي.

وأضاف كيري ، في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني الافتراضي ، أن عام 2030 هو الموعد الذي يتعين علينا أن يكون العالم فيه على المسار الصحيح من حيث الحد من مستوى ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.

وكان تقرير صدر للأمم المتحدة في عام 2018 حذر من أن الانبعاثات الأرضية تحتاج إلى خفض درجات الحرارة بحلول عام 2030 بواقع 45%.

وتزامن تحذير كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مع إعلان الولايات المتحدة رسميا عودة انضمامها إلى اتفاق باريس للمناخ "الجمعة"، كما نبه كيري، إلى أن مكافحة ظاهرة التغير المناخي له أهميته من أجل منع تحول الظروف الجوية الشديدة ، على غرار ما تمر به جنوب الولايات المتحدة حاليا ، إلى حالة مستديمة الحدوث في فصل الشتاء.​

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