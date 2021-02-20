استقالة وزير الصحة الأرجنتيني بسبب فضيحة إعطاء اللقاح لحلفائه السياسيين

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بوينس آيرس- (د ب أ):

استقال وزير الصحة الأرجنتيني جينيس جونزاليس جارسيا بسبب فضيحة قيامه بترتيب معاملات تفضيلية لحصول حلفائه السياسيين على لقاحات ضد كوفيد -19.

وكتب جونزاليس جارسيا في رسالة إلى الرئيس ألبرتو فيرنانديز نشرت يوم الجمعة "أقدم استقالتي كوزير للصحة بناء على رغباتك الصريحة".

وقال مكتب الرئيس إن نائبة الوزير كارلا فيزوتي ستتولى قيادة الوزارة.

وأثار الفضيحة الصحفي الموالي للحكومة هوراسيو فيربيتسكي، الذي قال في حديث إذاعي إنه بعد مكالمة هاتفية مع جونزاليس جارسيا، تم استدعاؤه إلى وزارة الصحة لتلقي التطعيم.

ونظرا لسنه ووظيفته والمخاطر الشخصية، لم يكن دوره قد حان بعد لتلقي اللقاح. وعادة ما يكون كبار السن وأولئك الأكثر عرضة للخطر هم أول من يتلقون اللقاح.

وبشكل إجمالي، تردد أن الوزير السابق قد حجز 3 آلاف جرعة لقاح للاستخدام الشخصي.

وكان الزعيم النقابي هوجو مويانو من بين أولئك الذين تلقوا اللقاح في وقت أبكر مما كان مقررا. وتردد أن مويانو قد تم تطعيمه مع زوجته وابنه البالغ من العمر 20 عامًا.

ويتم استخدام لقاح "سبوتنك في" الروسي بشكل أساسي في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية ، وقد وصلت الجرعات الأولى من لقاح أسترازينيكا إلى الأرجنتين مؤخرا.

وحتى الآن، تم تلقيح 390 ألفا فقط من أصل 45 مليون أرجنتيني.

منذ بداية جائحة فيروس كورونا، سجلت الأرجنتين نحو مليوني إصابة بالفيروس، فضلا عن 51 ألف حالة وفاة.​