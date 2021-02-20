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توقعات بدفع تعويضات بـ2.5 مليار جنيه إسترليني بسبب في بريطانيا

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توقعات بدفع تعويضات بـ2.5 مليار جنيه إسترليني بسبب فيروس كورونا في بريطانيا توقعات بدفع تعويضات بـ2.5 مليار جنيه إسترليني بسبب في بريطانيا

مصراوي Masrawy

07:08 ص السبت 20 فبراير 2021

لندن- (د ب أ):
قالت شركات تأمين إن المطالبات المتعلقة بفيروس كورونا ستؤدي إلى دفع تعويضات تصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (5ر3 مليار دولار) في عام 2020 في بريطانيا.

وقال رئيس رابطة شركات التأمين البريطانية، هو إيفانز ، في بيان اليوم السبت إن جائحة كوفيد -19 كان لها "تأثير غير مسبوق".

وأوضح أن الجائحة سلطت الضوء على بعض "الفجوات غير المريحة" بين ما يتوقعه العملاء وما يغطيه تأمينهم بالفعل.

وقالت الرابطة إن توقف الأعمال التجارية أثناء تفشي الوباء استحوذ على الحصة الأكبر - حوالي 2 مليار جنيه. بالإضافة إلى 204 ملايين جنيه لمطالبات التأمين على الحياة والتأمين الصحي وحماية الدخل.

وسيتم دفع نحو 152 مليون جنيه لتأمين السفر و121 مليون جنيه للمناسبات الملغاة مثل حفلات الزفاف أو تأمين المسؤولية.

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مصراوي Masrawy

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